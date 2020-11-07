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«Всеми силами бороться»: Мехди Вафа дал советы тем, кто отчаялся в жизни
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

«Всеми силами бороться»: Мехди Вафа дал советы тем, кто отчаялся в жизни

Захар Чайченко

Общество

Победитель третьего сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа опубликовал новый пост в Instagram-аккаунте. Он объяснил, почему никогда нельзя сдаваться.

— Вся наша жизнь по сути (в сознательном возрасте особенно) — цепочка событий, которые ведут от результата к результату. В нашем распоряжении: характер, разум, опыт, связи, знакомые, близкие люди, деньги и дополнительные источники в виде СМИ, интернета, книг и т. д., — рассказал экстрасенс.

По его словам, все вышеназванные ресурсы — инструменты на так называемой «строительной площадке под названием жизнь». Экстрасенс объяснил, что, несмотря на то, что человеку приходится постоянно бороться и находить в себе силы для принятия жизненных ударов, бывают такие ситуации, когда он бессилен перед роком судьбы. Мехди Вафа считает, что ни в коем случае нельзя опускать руки, потому что никто, даже экстрасенсы, не могут быть абсолютно уверены в завтрашнем дне. А это как раз-таки свидетельствует о том, что для достижения целей необходимо переступать через себя и сносить все превратности бытия, какими бы сложными они ни были.

— «Выход», как и многие понятия, — относителен. Для одного расстаться — это выход. Для другого расставание равно концу жизни. Коснись понятия «выход» страшной болезни — как возникает пауза... Казалось бы, выхода нет. Но и здесь все относительно, — подчеркнул он.

В заключение экстрасенс пришел к выводу о том, что единственный выход для человека — это борьба за жизнь, потому что выход есть из любой ситуации, даже патовой.

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