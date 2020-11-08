Фестиваль «Будущее джаза» завершился в столице

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В воскресенье, 8 ноября, в столице завершился международный фестиваль «Будущее джаза». Молодежный проект для талантливых исполнителей организовали в восьмой раз.

6 и 7 ноября мероприятия проходили в Джаз-клубе на Таганке, 8 ноября площадкой для их проведения стал Концертный зал имени П. И. Чайковского. Молодые музыканты смогли выступить вместе с известным во всем мире Московским джазовым оркестром под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, автора проекта.

— В связи с тем что будущее джаза я вижу очень перспективным, пришла такая идея — представлять молодых музыкантов на большой сцене, дать им возможность сыграть с нашим оркестром, проявить себя, — рассказал «ВМ» Игорь Бутман. — Мы пригласили и российских, и зарубежных коллег, которые, я полагаю, в будущем станут авангардом джаза. Чтобы молодежь могла общаться, строить новые планы и у них не было тех барьеров, что были у нас в свое время.

Игорь Бутман отметил, что за восемь лет существования фестиваля было открыто много блестящих новых имен в музыке. Среди них — пианист и вокалист Олег Аккуратов, поющая контрабасистка Кейт Дэвис, саксофонисты Виктор Потемкин, Франческо Кафисо, контрабасисты Артем Баскаков, Рассел Холл и многие другие.

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