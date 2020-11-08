Музей Победы включил в экспозицию серию фильмов о детях войны

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

7 ноября в столичном Музее Победы состоялась торжественная церемония передачи серии мини-фильмов о судьбах детей в годы Великой Отечественной войны, которые создали активисты Российского движения школьников.

Отныне в экспозиции «Подвиг Народа» можно увидеть 20 историко-документальных фильмов, которые основаны на реальных событиях и посвящены трагическим судьбам и подвигам детей войны.

Фильмы были созданы по инициативе Российского движения школьников в рамках Всероссийского проекта «Дети войны». В рамках акции активисты изучали семейные архивы, искали информацию о своих сверстниках в военные годы. В результате появилась масштабная база архивных историй, часть из них легла в основу кинопроекта «Дети войны».

Как отметил заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков, это не просто талантливая и интересная работа — она имеет большой воспитательный потенциал и поможет познакомить с Великой Отечественной войной не одно подрастающее поколение.

Ранее сообщалось, что Музей Победы посвятил виртуальную встречу экспозициям школьных музеев.

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