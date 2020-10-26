Музей Победы посвятит виртуальную встречу экспозициям школьных музеев

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет виртуальную встречу в рамках международного открытого культурно-образовательного форума «Победа».

Во время встречи будут обсуждаться применение 3D-технологий при создании экспозиций школьных музеев, использование QR-кодов и другие вопросы.

В частности, заместитель директора по социализации, воспитанию и безопасности обучающихся школы «Интеграл» Зоя Гетман расскажет о «геймификации» образовательного и воспитательного процесса.

Участниками встречи станут представители московских школ № 1298 «Профиль Куркино», «Интеграл», № 2097, а также «Международной лингвистической школы» и автономной некоммерческой организации «Центр стратегических социальных проектов «Азбука детского счастья».

Посмотреть онлайн-трансляцию встречи можно на YouTube-канале Музея Победы. При этом зрители смогут задавать участникам круглого стола вопросы.

Ранее сообщалось, что филиал Музея Победы в подмосковном Красногорске пригласил на новую онлайн-выставку.

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