Музей Победы посвятит виртуальную встречу экспозициям школьных музеев
Столичный Музей Победы проведет виртуальную встречу в рамках международного открытого культурно-образовательного форума «Победа».
Во время встречи будут обсуждаться применение 3D-технологий при создании экспозиций школьных музеев, использование QR-кодов и другие вопросы.
В частности, заместитель директора по социализации, воспитанию и безопасности обучающихся школы «Интеграл» Зоя Гетман расскажет о «геймификации» образовательного и воспитательного процесса.
Участниками встречи станут представители московских школ № 1298 «Профиль Куркино», «Интеграл», № 2097, а также «Международной лингвистической школы» и автономной некоммерческой организации «Центр стратегических социальных проектов «Азбука детского счастья».
Посмотреть онлайн-трансляцию встречи можно на YouTube-канале Музея Победы. При этом зрители смогут задавать участникам круглого стола вопросы.
Ранее сообщалось, что филиал Музея Победы в подмосковном Красногорске пригласил на новую онлайн-выставку.
Читайте также: Музей Победы пригласил москвичей на программу ко Дню спецназа