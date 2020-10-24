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Музей Победы пригласил москвичей на программу ко Дню спецназа
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Музей Победы пригласил москвичей на программу ко Дню спецназа

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы подготовил программу ко Дню подразделений специального назначения. В субботу, 24 октября, в 12:00 в зале Полководцев пройдут показательные выступления столичного военно-патриотического клуба «Крылья». 16 воспитанников покажут приемы обращения с оружием, также состоится дефиле барабанщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

В 12:30 в зале Конев пройдет бесплатный кинопоказ документального фильма «Альфа. Победить и вернуться». В картине режиссера Константина Давыдкина рассказывается о сотрудниках управления «А» Центра специального назначения ФСБ РФ. Фильм был снят в 2019 году к 45-й годовщине создания подразделения по борьбе с терроризмом — группы «А», получившей известность под названием «Альфа».

Сюжет фильма разворачивается вокруг попытки угона Ту-134 в ноябре 1983 года в Грузии. Это была первая профильная операция группы «А» по уничтожению террористов. В ленте снялись ветераны подразделения — Геннадий Зайцев, командир группы «А» в 1977-1988 годах, Владимир Зайцев, Сергей Голов, Виталий Бочков и Валерий Канакин.

Музей Победы пригласил москвичей на программу ко Дню спецназаФото: Музей Победы

В 14:00 в зале Полководцев выступят участники открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Также воспитанник Дома детского творчества города Курчатов Курской области Евгений Максаков исполнит песни «Рукопашный бой» и «Маленький трубач». В концерте будут участвовать ученики московского творческого объединения «Созвездие». Юные артисты прочтут стихи и исполнят песни «Майский вальс» и «Казаки».

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