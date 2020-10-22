Дневник с записями о первых месяцах ВОВ покажут в Музее Победы

Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Москвичей пригласили на новую выставку в рамках проекта «Реликвии Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Как уточняется, мероприятие стартует 22 октября. Гости смогут увидеть раритетные экспонаты, которые музей получил в дар в Год памяти и славы. Среди них, в частности, фронтовой дневник жительницы столицы Анны Маслюковой. Ее отец, Яков Маслюков, начал делать записи со дня вторжения нацистских солдат на территорию СССР.

В частности, в записях говорится о событиях первого военного месяца Великой Отечественной и боевом пути 37-й Краснознаменной стрелковой дивизии.

На выставке будет представлен сам дневник, содержание его страниц отобразят на тачскрине.

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