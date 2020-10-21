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Жюри вручило награды авторам лучших семейных фотохроник
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Жюри вручило награды авторам лучших семейных фотохроник

Юлия Захарова

Общество
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

Победителям и лауреатам Всероссийского конкурса «Семейные фотохроники Великих войн России» вручили награды в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Как уточняется, грамоты и дипломы получили более 30 человек.

Фотографии и материалы были представлены в четырех номинациях. В частности, для номинации «На лучший электронный архив» документы собирали на протяжении 2019-2020 годов, участниками стали представители более 50 российских регионов.

Также на конкурсе были представлены работы в номинациях «Моя семья в истории страны», на которую прислали свыше 450 презентаций и сочинений, «Лучшая фотовыставка» (лучшими стали студентки Елизавета Князева и Дарья Смекалова) и «Лучшая публикация в СМИ» — ее представил блогер из Московской области Алексей Галанин. Он стал автором публикации «Самый результативный снайпер Ленинградского фронта Владимир Пчелинцев».

Направленные на конкурс фотоматериалы передали на хранение в Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД).

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