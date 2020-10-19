Победителей традиционного конкурса «Семья года» наградили в столице

Победителем конкурса в одной из номинаций стала семья Терехиных. За столом мама Марина с дочкой Лизой на руках и папа Вячеслав с сыном Митей, справа от них Петр. На переднем плане старшая дочь Наталья, слева от нее Александр, за его спиной — Василий, Анна, Екатерина и Светлана / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 19 октября, в концертном зале «Россия» наградили победителей традиционного конкурса «Семья года». Церемонию посетила корреспондентка «Вечерней Москвы».

Всероссийский конкурс «Семья года — 2020» организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации при поддержке Министерства труда и социальной защиты страны. В этом году он проводится пятый раз и привлек не менее трех тысяч участников. 342 семьи вышли на федеральный этап соревнования. Победителей определили в пяти номинациях. Учитывая охват конкурса, поощрить решили 89 лауреатов из 83 регионов страны.

На награждение в столицу приехали не все. Однако зрители церемонии смогли увидеть видеосюжеты о многих победителях. В этом году у конкурса появился гимн авторства народного артиста России Ильи Резника, с его исполнения и началась церемония.

В числе пяти семей-лауреатов — москвичи Вячеслав и Марины Терехины. Они одержали победу в номинации «Многодетная семья». Пара воспитывает девять детей. Самому младшему, Диме, два года, старшей, Наташе, двадцать один.

— Все разного возраста, у всех разные интересы. И всем сразу нужно оказать внимание. Помогают взаимные поддержка и забота. Это основа дружной семьи, — рассказывает Марина Терехина.

Глава большой семьи — врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук. Вячеслав трудится в Боткинской больнице ДЗМ, а мать ребятишек Марина работает педиатром в Детской городской поликлинике № 131 Знакомство супругов состоялось в 1996 году, когда они оба работали в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.

Семья Терехиных любит путешествия и природу, ведет здоровый и активный образ жизни. Малыши занимаются в разных секциях: английский язык, шахматы, плавание, самбо, танцы. Члены семьи посещают музеи, театры, выступают все вместе на муниципальных соревнованиях. Два года назад чете Терехиных вручили орден Родительской Славы. С начала пандемии Вячеслав Терехин был на передовой борьбы с эпидемией в COVID-центре Боткинской больницы, в то время как Марина занималась детьми, находясь в самоизоляции на даче. Победа в конкурсе стала для них приятным сюрпризом.

— Это очень почетно для нашей семьи, очень неожиданно, все очень рады. Не зря мы старались, — делится эмоциями Марина Трехина.

По ее мнению, самое главное в большой семье — любовь.

На церемонии выступили глава комитета конкурса Лилия Гумерова, первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева и другие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре:

— За 5 лет существования конкурса его участниками стали 1600 семей. Я думаю, это один из тех конкурсов, где нет проигравших, где все победители. Потому что за каждой семьей — своя история успеха, побед, достижений, преодоления трудностей. И я поздравляю всех мам, пап, ребят, дедушек и бабушек с победой. Потому что вы все победители!

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