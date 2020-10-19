Лучший книжный магазин столицы выберут в конце года

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Лучший книжный магазин столицы выберут к концу года. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

— Итоги конкурса «Лучший книжный магазин Москвы» подведут в конце года. Магазины-победители будут маркированы специальным стикером, призом станут мультимедийные комплекты, в которые войдут ноутбук, проектор и экран для него, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что работников и менеджеров магазинов также наградят.

Как подчеркивается, в магазинах имеется все необходимое для ведения безопасной торговли на фоне обострения ситуации с коронавирусом, во многих из них есть удобное пространство, созданное специально для детей.

Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» состоится в 14-й раз, передает агентство городских новостей «Москва».

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