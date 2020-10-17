Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

17 октября завершился XVIII Московский фестиваль прессы. Он длился целых три дня и впервые прошел в онлайн-формате.

Фестиваль сохранил все, что так полюбили москвичи за годы его существования: обширную деловую программу, паблик-токи, встречи с писателями, образовательные квесты и мастер-классы для детей и взрослых. И хотя в этом году гости могли присутствовать лишь виртуально, онлайн-режим позволил посмотреть все активности мероприятия.

В первый день фестиваля спикеры деловой программы поговорили об основных направлениях развития медиарынка и издательского бизнеса.

На сессии, посвященной работе СМИ во время пандемии коронавируса, руководители ведущих СМИ обсудили, как адаптироваться к новой реальности и превратить вызовы в возможности для роста.

Председатель СЖМ и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев отметил, что, несмотря на рост интернет-трафика изданий, забывать о традиционных СМИ нельзя, так как печатная пресса остается источником информации для старшего поколения.

— Отдельно хотелось бы отметить мужество наших журналистов, которые продолжают работать «в поле». Благодаря им мы можем получать актуальную и честную информацию, на них и на нас лежит ответственность за информирование населения. Этих людей нужно беречь и стараться обеспечить их безопасность, насколько это возможно, — сказал Гусев.

Директор по стратегии ИД «Коммерсант» Виктор Лошак в своем выступлении отметил важность возможности обмениваться опытом на профессиональных площадках и рассказал о работе иностранных коллег.

— Мы провели два больших круглых стола совместно с немецкими коллегами. В период пандемии зарубежные СМИ старались развивать параллельные виды бизнеса — собственные службы доставки, туристические проекты. Люди ищут и находят пути выхода из этой ситуации — и в этом деле очень важно иметь возможность обмениваться опытом, — сказал он.

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов рассказал о том, что в период пандемии редакция обратила внимание на изменившиеся запросы аудитории относительно информационного контента.

— Люди хотят искренности, глубины, размышлений, анализа изменений, происходящих в обществе. У себя в издании в качестве ответа на этот запрос мы ввели более десяти новых рубрик, чтобы дать возможность читателю получать проверенную и актуальную информацию на самые разные темы, — рассказал он.

Другим важным мероприятием фестиваля стала отраслевая конференция, на которой руководители столичных книжных магазинов поделились своим опытом работы в период пандемии. Все участники обсуждения отметили, что события текущего года стали мощным стимулом к развитию книжных интернет-магазинов и инфраструктуры онлайн-мероприятий для своих покупателей.

Отдельный блок программы был посвящен новым цифровым медиа: эксперты рассказали об особенностях работы в Telegram и TikTok.

Кроме деловой программы, для зрителей была представлена и обширная развлекательная часть. Традиционно на площадке фестиваля организаторы собрали экспертов по самым разным темам: здоровье, спорт, туризм, детский досуг — все они делились знаниями в своих областях. Конечно, как и каждый год, в рамках фестиваля издания рассказали о своих предложениях, касающихся льготной подписки. Записи всех выступлений доступны на сайте pressfest.ru и vm.ru — так что пересмотреть ролики и окунуться в атмосферу фестиваля можно будет в любой момент.

Соорганизаторами мероприятия выступили Союз журналистов Москвы и Союз предприятий печатной индустрии при поддержке столичного департамента СМИ и рекламы. Площадкой проведения фестиваля стала «Вечерняя Москва».

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