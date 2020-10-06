«Вечерняя Москва» — самая цитируемая газета столицы

Сразу три ресурса медиахолдинга «Вечерняя Москва» вошли в рейтинг ТОП-15 самых цитируемых средств массовой информации столицы по итогам исследования компании «Медиалогия» за второй квартал 2020 года.

Газета «Вечерняя Москва» стала первой в рейтинге СМИ Москвы по индексу цитируемости среди печатных изданий, а сайт vm.ru занял третье место среди интернет-СМИ.

Также в ТОП-15 попало окружное издание, которые выпускает «Вечерняя Москва», — газета для жителей ТиНАО «Новые округа».

Индексирование составлялось на основе базы СМИ системы компании «Медиалогии». В нее вошло более 59 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания.

При расчете не учитывались специализированные СМИ.

«Вечерняя Москва» — лидер столичного рынка по охвату читателей: аудитория синдиката «ВМ» составляет 1 140 000 человек.*

*По данным исследования Mediascope. NRS — Москва (16+) март–июль 2020 г.



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