Красногорский филиал Музея Победы пригласил на новую онлайн-выставку

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Филиал столичного Музея Победы в подмосковном Красногорске приглашает посетить виртуальную выставку в рамках проекта «Приближение. История в деталях», приуроченную ко Всемирному дню оперы.

С 25 октября все желающие могут узнать подробности о жизни и творческом пути «баса революции» солиста Большого театра Василия Дровянникова. Посетителям виртуальной экспозиции продемонстрируют фотографию и запись выступлений Дровянникова.

Жемчужина коллекции — визитная карточка баса. Это мини-письмо, которое певец отправил своему другу, офицеру Николаю Терещенко, когда тот был в командировке в Италии. На оборотной стороне карточки Дровянников с сожалением пишет о несостоявшейся в Италии встрече с Терещенко и надеется на нее в будущем.

Как отмечает заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко, о Василии Дровянникове писали и говорили, как о втором Шаляпине.

Визитную карточку и другие предметы, связанные с деятельностью Центральной антифашистской школы, в дар Красногорскому музею передала дочь Терещенко Ирина Николаевна.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил выставку «Моторы войны» ко Дню автомобилиста.

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