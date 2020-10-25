Выставка «Моторы войны» пройдет в Музее Победы в честь Дня автомобилиста

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Онлайн-экскурсии по выставке «Моторы войны» пройдут в честь Дня автомобилиста. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Гостям мероприятий покажут машины, созданные в 1930–1940-х годах в СССР, а также в Великобритании, Германии, США, Италии и Франции. Каждый автомобиль и его историю подробно опишет экскурсовод.

— Гости узнают, из чего в годы войны делали дверцы у популярной «полуторки» ГАЗ-ММ-В,почему первый советский внедорожник ГАЗ-64 прозвали «козленком» и как переименовали ГАЗ М-20 «Победа» в Польше, — отметили в пресс-службе.

Также гид представит экспонаты техники союзников и расскажет об использовании иностранных машин в военные годы. В частности, зрители смогут познакомиться с трофейными автомобилями: грузовиком Einheitsdiesel, пожарным аэродромным автомобилем Opel Blitz 3 и машиной времен кайзеровской Германии.

День автомобилиста празднуют в России ежегодно в последнее воскресенье октября.

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