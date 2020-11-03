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Московская школа представит в Музее Победы уникальный фронтовой альбом
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Московская школа представит в Музее Победы уникальный фронтовой альбом

Татьяна Плотникова

История
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей «Москва военная», который действует в московской школе «Марьино», представит в рамках программы «Школьный музей Победы», фронтовой блокнот-альбом, подаренный ветераном Великой Отечественной войны Яковом Фундаренко.

Посетителям экспозиции покажут рисунки, сделанные в годы войны на фронте. Их автор воевал на Ленинградском фронте, Дороге жизни, на Кавказе. Яков Фундаренко рисовал своих друзей, делал заметки о событиях.

Кроме того, на выставке представят предметы, с которыми солдаты прошли всю войну, а затем долгие годы хранили как память: фотографии, документы, награды, переданные ветеранами. Также в экспозиции находятся личные вещи и амуниция бойцов, найденные поисковиками, и подшивки газеты «Труд» за 1942 год.

Выставка «Фронтовой блокнот» будет работать в Музее Победы с 3 ноября.

Ранее сообщалось, что 4 ноября Музей Победы проведет экскурсии для детей 2005 года рождения — в этот год в России впервые праздновали День народного единства.

Читайте также: Музей Победы рассказал о выставке, посвященной работе ЧГК

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