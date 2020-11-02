Москвичам напомнили о годовщине образования комиссии по расследованию преступлений нацизма

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы напомнил, что 78 лет назад, 2 ноября 1942 года, в СССР создали комиссию для расследования преступлений нацистов, которые были совершены на оккупированных территориях. Ее полное название — Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В настоящее время в музее хранятся уникальные материалы ЧГК. Среди них сообщения о расстрелах фашистами советских военнопленных, уничтожении мирных жителей, о преступлениях в Освенциме, акт об уничтожении деревни Хатынь Минской области и многие другие исторические документы.

Всего же за годы войны данная комиссия изучила и рассмотрела 54 тысяч актов и более 250 тысяч протоколов опросов свидетелей и заявлений о злодеяниях нацистов.

Фото: Музей Победы

Работа комиссии позволила проводить судебные процессы над военными преступниками. Материалы, собранные ЧГК, стали важными доказательствами обвинения нацистских преступников на Нюрнбергском трибунале.

Напомним, что 20-21 ноября в Музее Победы пройдет Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга». Его участниками станут государственные и политические деятели, представители министерств и ведомств, ученые и деятели культуры.

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