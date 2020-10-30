Парки Москвы присоединятся к акции «Ночь искусств» 3 ноября

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Парки Москвы проведут дистанционные лекции и экскурсии в рамках акции «Ночь искусств», которая пройдет уже в восьмой раз. Об этом сообщила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Акция пройдет в ночь с 3 на 4 ноября. Желающим поучаствовать в мероприятиях достаточно будет найти трансляцию событий в соцсетях парков.

— В рамках «Ночи искусств» свою программу представят городские парки. Они приглашают всех желающих на онлайн-экскурсии, лекции, познавательные викторины и творческие мастер-классы, — приводятся слова Натальи Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

Таганский парк проведет для виртуальных гостей викторину. Среди заданий — вопросы о художниках и русской музыке. Трансляция этого мероприятия начнется в 18:00. В это же время Лианозовский парк покажет архивные кадры зоны отдыха. Зрителям расскажут, как менялся парк. Например, когда появился Нижний Лианозовский пруд и где раньше находился зеленый театр.

Сразу два парка проведут мастерские по живописи. Подписчики зоны отдыха «Левобережье» научатся писать осенний пейзаж, а онлайн-гости Бабушкинского парка попробуют себя в натюрморте.

Любителям музыки будет интересно на страницах «Северного Тушина». Парк покажет выступление коллектива «Шоу трех роялей Bel Suono». Они сыграют для москвичей онлайн в 18:00. А через два часа после этого начнется концерт рок-группы Stone Submarines.

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