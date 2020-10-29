Москвичам рассказали о программе «Ночи искусств» в Музее Победы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, парк Победы Карта всех событий

Музей Победы на Поклонной горе в столице приготовил бесплатные мероприятия в честь акции «Ночь искусств». Жителей города ожидают экскурсии, кинопоказы, выставка и концерт, которые пройдут онлайн 3 ноября.

Как отметил директор Музея Победы Александр Школьник, из-за угрозы распространения инфекций программа «Ночи искусств» в 2020 году будет виртуальной.

— Мы приглашаем пользователей сети познакомиться с искусством военного времени. Не выходя из дома можно будет узнать, как творческие люди внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Как песни, стихи и фильмы поднимали в советском народе боевой дух и укрепляли веру в победу, — уточнил Школьник.

Видеозаписи можно будет посмотреть на YouTube-канале Музея, на платформе Zoom, а также на сайте площадки.

Мероприятие начнут с виртуальной экскурсии на территории экспозиции «Подвиг народа». Там разместят приближенные к историческим событиям художественные панорамы и декорации. Участникам расскажут о том, как деятели искусства вдохновляли горожан своим творчеством в годы войны.

Также москвичи узнают, как немцы грабили музеи и храмы. Пользователи смогут онлайн прогуляться по библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в блокадном Ленинграде.

Затем перед участниками появятся декорации Янтарной комнаты, убранство которой было шедевром искусства XVIII века. Также можно будет узнать о различных версиях судьбы сокровищ в России.

Участники увидят оккупированный Великий Новогород, который в 1941-1944 годах захватили немцы.

Всего на платформе Zoom пройдет четыре экскурсии «Искусство и война», каждая из которых будет длиться полчаса. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

А на YouTube-канале Музея Победы в 20:00 появится виртуальная экскурсия по выставке «Художники Победы». Пользователи смогут пройтись по залу, где представлены картины, которые посвящены событиям 1941–1945 годов.

На сайте музея в 20:00 опубликуют выставку «Фронтовые бригады». В экспозиции собрали более 90 архивных фотографий, советских афиш, а также снимков экспонатов из фондов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Акция «Ночь искусств», которая проводится каждый год, состоится в восьмой раз. В 2020 году жителей столицы ждет свыше 180 бесплатных мероприятий, их проведут онлайн.

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