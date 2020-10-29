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Онлайн-экскурсии по «Сокольникам» и парку Победы подготовил сервис Russpass
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Онлайн-экскурсии по «Сокольникам» и парку Победы подготовил сервис Russpass

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Туристический сервис Russpass, медиаплатформа #Москвастобой и Музей Москвы проводят экскурсии в онлайн-формате по паркам города. В новых выпусках жителям расскажут о парке Победы и «Сокольниках».

Москвичи узнают, что площадь первого составляет 135 гектаров. Он является одним из крупнейших в мире мемориальных комплексов, которые посвящены победе в Великой Отечественной войне.

В другом выпуске старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин раскроет жителям столицы тайны парка «Сокольники». Они смогут узнать об истории его появления.

Видеоэкскурсии уже доступны на медиаплатформе #Москвастобой. Также их можно посмотреть на сайте туристического сервиса Russpass, передает официальный сайт мэра столицы.

Ранее сообщалось, что виртуальный гид по достопримечательностям ВДНХ создали в столице. Путеводитель оформлен в виде карты с 16 точками, которыми обозначили фонтаны, павильоны и аллеи. При нажатии на кнопку пользователь сможет посмотреть фотографии и ознакомиться с историей объекта.

#Москвастобой является специальным онлайн-проектом, реализуемым столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города с марта 2020 года.

Читайте также: Карту звуков для онлайн-прогулок по Москве составил сервис Russpass

парки столицыпарк «Сокольники»парк Победы на Поклонной горе
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