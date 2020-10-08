Карту звуков для онлайн-прогулок по Москве составил сервис Russpass

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Цифровой туристический сервис Russpass составил карту звуков для онлайн-прогулок по Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму в четверг, 8 октября.

— Цифровой туристический сервис Russpass составил карту звуков Москвы, которая позволяет совершить музыкальную онлайн-прогулку по столице и понять, насколько хорошо вы ориентируетесь в мелодиях города, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что каждый день горожане слышат тысячи звуков города — концерты уличных музыкантов, звон колоколов, бой курантов, гул поезда.

На сайте Russpass теперь можно пройти тест на знание звуков Москвы. Пользователям предлагается по звукам отгадать определенное место в столице, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в цифровом туристическом сервисе Russpass появилась возможность пополнить транспортную карту «Тройка». Средства на карту можно перевести с банковской карты или со счета мобильного телефона.

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