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Подземные дворцы и Шаболовка: опубликован список самых интересных онлайн-экскурсий по Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Подземные дворцы и Шаболовка: опубликован список самых интересных онлайн-экскурсий по Москве

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, улица Шаболовка, 37 Карта всех событий

Москвичей пригласили посмотреть видеоэкскурсии по известным зданиям столицы. Подборка виртуальных прогулок ко Дню архитектуры появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-экскурсии по городу доступны на портале «Узнай Москву». Виртуальная прогулка «Где живете? В палатах!» расскажет про образцы древнерусской архитектуры. Речь пойдет о постройках в Брюсовом переулке, Тверском подворье и других зданиях. На другой экскурсии можно увидеть примеры сохранившегося московского модерна.

Другой проект — «Культура Москвы онлайн» — запустил серию видеоматериалов с московедами. Эксперты рассказывают про развитие Шаболовки из старинного района в крупный индустриальный центр.

Также с москвоведами можно будет виртуально прогуляться по столичной подземке. Научный сотрудник Музея Москвы Мария Калиш расскажет о секретах потолка станции «Маяковская» и о самой старой ветке столичного метро — Сокольнической. Экскурсия называется «Подземные дворцы: первая очередь московского метро».

Читайте также: Москвичей пригласили на онлайн-экскурсии по ВДНХ

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