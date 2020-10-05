Подземные дворцы и Шаболовка: опубликован список самых интересных онлайн-экскурсий по Москве
Москвичей пригласили посмотреть видеоэкскурсии по известным зданиям столицы. Подборка виртуальных прогулок ко Дню архитектуры появилась на официальном сайте мэра Москвы.
Онлайн-экскурсии по городу доступны на портале «Узнай Москву». Виртуальная прогулка «Где живете? В палатах!» расскажет про образцы древнерусской архитектуры. Речь пойдет о постройках в Брюсовом переулке, Тверском подворье и других зданиях. На другой экскурсии можно увидеть примеры сохранившегося московского модерна.
Другой проект — «Культура Москвы онлайн» — запустил серию видеоматериалов с московедами. Эксперты рассказывают про развитие Шаболовки из старинного района в крупный индустриальный центр.
Также с москвоведами можно будет виртуально прогуляться по столичной подземке. Научный сотрудник Музея Москвы Мария Калиш расскажет о секретах потолка станции «Маяковская» и о самой старой ветке столичного метро — Сокольнической. Экскурсия называется «Подземные дворцы: первая очередь московского метро».
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