Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Виртуальный гид по достопримечательностям ВДНХ создали в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Виртуальный гид по достопримечательностям ВДНХ создали в Москве

Юлия Захарова

Город

Виртуальный гид по достопримечательностям ВДНХ подготовили в столице. Об этом сообщили в пресс-службе главной выставки страны.

Путеводитель оформлен в виде карты с 16 точками, которыми обозначили фонтаны, павильоны и аллеи. При нажатии на кнопку пользователь сможет посмотреть фотографии и ознакомиться с историей объекта.

— Это первый в истории выставки онлайн-гид по отреставрированным объектам. Все желающие из разных уголков страны теперь могут познакомиться с результатами комплексной программы возрождения ВДНХ, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в карту вошли 16 отреставрированных объектов. В настоящее время специалисты завершили работы на фасадах еще 10. Свыше 20 объектов пока остаются в работе.

Желающие смогут получить информацию, например, о павильоне № 13 «Здравоохранение», основанном в 1939 году и впоследствии переданном Государственному музею Востока. Также в путеводителе указан павильон № 34 «Космос», который начали обновлять в 2017 году. В настоящее время там открыт центр «Космонавтика и авиация».

Кроме того, на карте имеются сведения о наиболее известных фонтанах ВДНХ — «Дружба народов» и «Каменный цветок» — и цветниках Центральной аллеи.

Читайте также: Видеоэкскурсии по паркам Москвы появятся на сайте сервиса Russpass

ВДНХгид-путеводительНаталья Сергунина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте