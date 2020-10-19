Виртуальный гид по достопримечательностям ВДНХ создали в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Виртуальный гид по достопримечательностям ВДНХ подготовили в столице. Об этом сообщили в пресс-службе главной выставки страны.

Путеводитель оформлен в виде карты с 16 точками, которыми обозначили фонтаны, павильоны и аллеи. При нажатии на кнопку пользователь сможет посмотреть фотографии и ознакомиться с историей объекта.

— Это первый в истории выставки онлайн-гид по отреставрированным объектам. Все желающие из разных уголков страны теперь могут познакомиться с результатами комплексной программы возрождения ВДНХ, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в карту вошли 16 отреставрированных объектов. В настоящее время специалисты завершили работы на фасадах еще 10. Свыше 20 объектов пока остаются в работе.

Желающие смогут получить информацию, например, о павильоне № 13 «Здравоохранение», основанном в 1939 году и впоследствии переданном Государственному музею Востока. Также в путеводителе указан павильон № 34 «Космос», который начали обновлять в 2017 году. В настоящее время там открыт центр «Космонавтика и авиация».

Кроме того, на карте имеются сведения о наиболее известных фонтанах ВДНХ — «Дружба народов» и «Каменный цветок» — и цветниках Центральной аллеи.

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