Видеоэкскурсии по паркам Москвы появятся на сайте сервиса Russpass

Парк Горького / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Жители столицы смогут побывать на онлайн-экскурсиях по восьми паркам города на сайте туристического сервиса Russpass и медиаплатформе #Москвастобой. Научные сотрудники Музея Москвы познакомят участников с историей мест и интересными фактами.

Первый выпуск расскажет о Парке Горького и парке искусств «Музеон». Участники смогут узнать об истории Центрального парка культуры и отдыха и о том, как появился «Музеон».

Во втором выпуске экскурсоводы расскажут про сад имени Н.Э. Баумана, расположенный между Старой и Новой Басманными улицами. Участники узнают, в чем уникальность парка и почему в 1920-е годы туда пускали только тех, кто мог позволить себе костюм или платье.

Третье видео будет о парке Победы на Поклонной горе — мемориальном комплексе, посвященном победе в Великой Отечественной войне.

Четвертый выпуск — о парке «Сокольники», а также об истории его возникновения. Участники узнают о схеме аллей парка.

В пятом выпуске экскурсоводы познакомят зрителей с ВДНХ и расскажут, куда перенесли старую арку и что пережил комплекс за 80 лет.

Шестое видео будет посвящено парку «Зарядье», который открыли в 2017 году. Участники узнают об особенностях парка и растениях, которые привезли сюда со всей России.

Об Измайловском парке расскажут зрителям в седьмом выпуске проекта. В заключительном видео расскажут о Терлецком парке, который появился в столице в 1972 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

#Москвастобой является специальным онлайн-проектом, реализуемым столичным Комитетом по туризму вместе с культурными площадками города с марта 2020 года.

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