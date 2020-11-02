Музей Победы проведет экскурсии для детей 2005 года рождения 4 ноября

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы проведет экскурсии для рожденных в один год с первым празднованием Дня народного единства. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что бесплатные экскурсии пройдут для подростков 2005 года рождения. Именно в этом году впервые начали праздновать День народного единства. Ребята смогут посетить масштабную экспозицию «Подвиг народа». Они услышат множество историй о судьбах людей военного поколения.

Для участия в экскурсии необходима предварительная регистрация. Перед началом мероприятия нужно будет показать паспорт, чтобы подтвердить год рождения ребенка.

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