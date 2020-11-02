Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Музей Победы проведет экскурсии для детей 2005 года рождения 4 ноября
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы проведет экскурсии для детей 2005 года рождения 4 ноября

Кирилл Николаев

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы проведет экскурсии для рожденных в один год с первым празднованием Дня народного единства. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что бесплатные экскурсии пройдут для подростков 2005 года рождения. Именно в этом году впервые начали праздновать День народного единства. Ребята смогут посетить масштабную экспозицию «Подвиг народа». Они услышат множество историй о судьбах людей военного поколения.

Для участия в экскурсии необходима предварительная регистрация. Перед началом мероприятия нужно будет показать паспорт, чтобы подтвердить год рождения ребенка.

Читайте также: Музей Победы рассказал о выставке, посвященной работе ЧГК

музей ПобедыМоскваДень народного единства
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Что Путин думает о Карабахе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Все мнения
О проекте