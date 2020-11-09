ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на Чоботовской улице в Москве
Россия, Москва, Чоботовская улица, 13Карта всех событий
ДТП с участием грузовика и автобуса произошло утром в понедельник на Чоботовской улице Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» 9 ноября.
Авария случилась в районе дома № 13 в 9:10. Автобус, следовавший по маршруту № 5, задел грузовик.
Уточняется информация о пострадавших в результате случившегося. На место выехали руководители Мосгортранса.
Позднее стало известно, что в результате ДТП никто не погиб. Пострадали шесть человек, находившихся в автобусе. Медики оказывают им помощь.
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