Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на Чоботовской улице в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на Чоботовской улице в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Чоботовская улица, 13Карта всех событий

ДТП с участием грузовика и автобуса произошло утром в понедельник на Чоботовской улице Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» 9 ноября.

Авария случилась в районе дома № 13 в 9:10. Автобус, следовавший по маршруту № 5, задел грузовик.

Уточняется информация о пострадавших в результате случившегося. На место выехали руководители Мосгортранса.

Позднее стало известно, что в результате ДТП никто не погиб. Пострадали шесть человек, находившихся в автобусе. Медики оказывают им помощь.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Читайте также: СМИ: Водитель автомобиля наехал на ребенка в Москве и скрылся с места ДТП

ДТП с автобусомавариигрузовик
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Все мнения
О проекте