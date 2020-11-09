ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на Чоботовской улице в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Чоботовская улица, 13 Карта всех событий

ДТП с участием грузовика и автобуса произошло утром в понедельник на Чоботовской улице Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» 9 ноября.

Авария случилась в районе дома № 13 в 9:10. Автобус, следовавший по маршруту № 5, задел грузовик.

Уточняется информация о пострадавших в результате случившегося. На место выехали руководители Мосгортранса.

Позднее стало известно, что в результате ДТП никто не погиб. Пострадали шесть человек, находившихся в автобусе. Медики оказывают им помощь.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

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