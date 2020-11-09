Путин поручил сохранить объемы лечения детей с тяжелыми заболеваниями

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Правительство и власти регионов должны сохранить текущие объемы лечения детей с тяжелыми болезнями. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина.

— Обеспечить сохранение действующего объема лечения и лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, — указано в документе, размещенном на сайте Кремля.

Поручение было дано по итогам совещания главы государства с членами кабинета министров.

Доклад по этому вопросу должен быть предоставлен до 1 февраля 2021 года. Исполнителями поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы.

Помимо этого, кабмин должен до 15 декабря обеспечить работу дополнительного механизма оказания медицинской помощи детям с вышеуказанными недугами за счет бюджетных средств. Лечение должно быть доступным и за пределами России. Механизм должен начать функционировать с 1 января 2021 года.

Также властям необходимо определить порядок оказания такой помощи.

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