Путин поручил выделить деньги на бесплатные лекарства от коронавируса

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поручил выделить из федерального бюджета средства на обеспечение жителей регионов бесплатными лекарствами, которые амбулаторно лечатся от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 9 ноября.

Деньги выделяются на безвозмездной основе. Помимо озвученной цели, они пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, увеличение объемов тестирования на наличие COVID-19, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медработников, укрепление материально-технической базы больниц и другие мероприятия, направленные на борьбу с распространением вируса.

Срок исполнения поручения — 10 ноября.

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