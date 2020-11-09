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Путин поручил выделить деньги на бесплатные лекарства от коронавируса
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин поручил выделить деньги на бесплатные лекарства от коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

Президент России Владимир Путин поручил выделить из федерального бюджета средства на обеспечение жителей регионов бесплатными лекарствами, которые амбулаторно лечатся от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 9 ноября.

Деньги выделяются на безвозмездной основе. Помимо озвученной цели, они пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, увеличение объемов тестирования на наличие COVID-19, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медработников, укрепление материально-технической базы больниц и другие мероприятия, направленные на борьбу с распространением вируса.

Срок исполнения поручения — 10 ноября.

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