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«Перезагрузка мира»: астролог рассказала подробности третьей волны коронавируса
Фото: pixabay.com/Asklepios Wien

«Перезагрузка мира»: астролог рассказала подробности третьей волны коронавируса

Василий Плиткин

Общество

Астролог Анжела Перл заявила, что в мире будет три волны коронавируса и к лету пандемия завершится.

— Коронавирус начался по соединению Плутона и Юпитера в конце марта-начале апреля. Это соединение дало пик первой волны во многих странах. Всего в этом году три соединения этих планет. То, что было на первом соединении, должно повториться на втором и на третьем. Второе соединение было 30 июня, но планеты были ретроградные, замедляли ход. Третье соединение будет 13 ноября — это пик второй волны коронавируса, — заявила астролог.

По ее словам, грядет усиление карантинных мер во многих странах.

— На Новый год будет полегче. Но в январе-феврале нас ждет третья волна. Я не думаю, что в России будут какие-то запреты, но коронавирус не уйдет окончательно. После нового года будет меньше смертей. К лету рассосется, — подчеркнула собеседница.

Следующее лето, по мнению астролога, будет легче, чем это:

— В следующем году легче по коронавирусу, но там будет перезагрузка мира с 21 декабря этого года. Юпитер соединится с Сатурном, эти планеты закладывают изменения на 20 лет. Ценности будут другие, приоритеты иные. Будет цениться информация, бумажных денег практически не будет, — подытожил эксперт.

Интервью опубликовано на YouTube-канале «Хангость».

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