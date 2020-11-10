Британский словарь назвал главное слово 2020 года

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Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом этого года «локдаун» (lockdown) или режим изоляции, который вводили в странах из-за ситуации с COVID-19. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили на сайте словаря.

Отмечается, что эксперты выбрали его из-за опыта, который «объединил миллиарды людей во всем мире». Специалисты насчитали более 250 тысяч случаев употребления этого слова в 2020 году. В 2019 году его использовали четыре тысячи раз.

— Локдаун — ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19, — назван словом 2020 года Collins, — говорится в сообщении.

Согласно определению в словаре, «локдаун» — существительное, которое обозначает «введение жестких ограничений на совершение поездок, взаимодействие в обществе и на доступ к общественным местам».

В список претендентов на звание слова года вошли также другие слова и выражения, которые связаны с пандемией коронавируса. Среди них «коронавирус», «работник специальности, отнесенной к разряду жизненно важных для функционирования общества» (key worker), «принудительный неоплачиваемый отпуск» (furlough), «дистанцирование» и глагол «самоизолироваться». В перечне оказались и слова другого типа, например, «тиктокер» (пользователь социальной сети TikTok).

В 2019 году словарь назвал словом года выражение «климатическая забастовка» (climate strike), которое обозначает явление, получившее популярность благодаря действиям эко-активистки Греты Тунберг.

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