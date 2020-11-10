Один из ведущих педагогов столицы Владимир Овчинников скончался на 93 году жизни

Уравнение

Основатель и директор столичного лицея «Вторая школа», народный учитель России Владимир Овчинников, скончался в возрасте 92-х лет. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Там сообщили, что Овчинников по праву считается легендой столичного образования за свои заслуги в педагогике и науке. В 1956 году он стал главой московской школы-новостройки и всего лишь за пару лет ему удалось объединить вокруг себя тех людей, кто смог помочь ему превратить данное образовательное учреждение в одно из ведущих физико-математических учебных заведений страны, передает Агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе подчеркнули, что педагог оставался верен своей профессии вплоть до самой кончины. За долгие годы школьной работы ему удалось взрастить множество талантливых ученых и учителей страны, которые успешно продолжают начатое им дело. Овчинников имеет звание «народного учителя России».