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Работодатель сможет оформить бумажную трудовую при удаленном найме сотрудника
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Работодатель сможет оформить бумажную трудовую при удаленном найме сотрудника

Евгения Звощик

Общество

Работодатель будет обязан вносить сведения о найме дистанционного сотрудника в бумажную трудовую книжку по его желанию. Соответствующая информация следует из поправки к законопроекту об удаленке.

Отмечается, что работодатель может сделать это при условии предоставления трудовой книжки дистанционным работником, в том числе путем направления по почте заказным письмом с уведомлением.

Кроме того, согласно поправке, при заключении, изменении или расторжении в электронном виде трудовых и других договоров путем обмена электронными документами будет использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя, а также усиленная квалифицированная или неквалифицированная электронная подпись работника, передает РИА Новости.

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