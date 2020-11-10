СМИ: Меган Маркл сбежала в Мексику из-за ссоры с принцем Гарри

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Меган Маркл поссорилась с принцем Гарри и уехала на мексиканский курорт. Об этом сообщает New Idea.

По данным издания, причиной ссоры стали выборы президента США. Маркл активно агитировала за Джо Байдена, хотя прекрасно знала, что приближенным к королевской семье запрещено высказываться о политике. Принц Гарри остался в стороне от политических событий в США. В результате супруги поругались.

Беременная вторым ребенком Маркл оставила мужа дома и уехала на несколько дней, чтобы побыть одной. Принц Гарри не последовал за женой из-за проблем с документами и из соображений безопасности.

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