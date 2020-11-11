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Глава Минспорта представил талисманы Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Фото: vk.com/ekat2023

Глава Минспорта представил талисманы Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Татьяна Плотникова

Общество

Министр спорта России Олег Матыцин представил талисманы Всемирных летних студенческих игр 2023 года, которые пройдут в Екатеринбурге.

Как рассказал Матыцин в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, впервые Универсиада получила сразу три талисмана. Жюри остановило выбор на девушке-блогере Хитти, имя которой созвучно названию уральского поделочного камня малахит.

Компанию Хитти составит олень Ягги — любитель баскетбола. Его имя напоминает о ягеле — лишайнике, которым питаются северные олени.

Третьим талисманом выбран соболенок Кедри, названный в честь знаменитых сибирских кедровых орехов.

Напомним, в прошлый раз Россия принимала летнюю Универсиаду в 2013 году в Казани. До этого Москва была организатором мероприятия лишь в 1973 году.

В программу универсиад включены 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

Читайте также: Столицей Всемирной летней универсиады 2023 года стал Екатеринбург

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