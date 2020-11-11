Экспортеры Москвы выберут международные выставки для участия в 2021 году

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Столичным компаниям, которые работают на экспорт, предложили выбрать международные выставки для участия в 2021 году. Об этом заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Экспортерам представят список из 88 мероприятий в 24 отраслях. Компаниям нужно будет выбрать, какие из них они готовы посетить в будущем году.

— Результаты голосования передадут экспертной комиссии, и уже в декабре будет оглашен список из более чем 20 ведущих мировых мероприятий, на которых бренд Made in Moscow будет представлен в 2021 году, — приводятся слова Фурсина на официальном сайте мэра Москвы.

Участие компаний в выставках, которые попадут в список, оплатит городской бюджет. Голосование за мероприятия продлится до 13 ноября на сайте Московского экспортного центра.

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