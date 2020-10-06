Возможна ли ВЭД онлайн: как сегодня работать экспортерам и импортерам

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Этой весной с началом пандемии коронавируса столичному бизнесу удалось быстро адаптироваться к новым условиям, опираясь на помощь города и банков. Одним из финансовых учреждений, поддержавших своих клиентов в непростой ситуации, был банк «Санкт-Петербург».

Первый филиал в Москве он открыл более 20 лет назад. Возобновившийся в мире рост заболеваемости коронавирусом заставляет ряд компаний, прежде всего — малого и среднего бизнеса, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), беспокоиться, не останутся ли они один на один с проблемами. Ни в коем случае, считают эксперты банка «Санкт-Петербург», если перевести ВЭД в онлайн. О цифровой ВЭД и поддержке клиентов «Вечерней Москве» рассказывают Сергей Норицин, директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург», и Яна Глебко, руководитель малого корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» в Москве.

— В 2020 году банк «Санкт-Петербург» объявил ВЭД драйвером развития корпоративного бизнеса. Какое место ВЭД занимает сейчас в корпоративном бизнесе банка?

— Сергей Норицин: На текущий момент в выручке банка корпоративный бизнес составляет около 50 процентов. В структуре выручки корпоративного бизнеса ВЭД в среднем занимает более 10 процентов. В рамках утвержденной стратегии банка ВЭД с 2018-го является приоритетным вектором для роста и остается частью стратегии банка на ближайшие три года.

— Какое место занимает Москва в ВЭД банка?

— Яна Глебко: В развитии ВЭД банк «Санкт-Петербург» переориентировался на регионы, и Москва является флагманом этого развития. С начала прошлого года в Москве мы отходим от привычного формата бизнеса, который фокусировался только на крупном сегменте, и начинаем активно развиваться как универсальный банк, представляя весть спектр услуг компаниям малого и среднего бизнеса. Это и классические банковские предложения, и уникальные решения в рамках внешнеэкономической деятельности. Сегодня среди наших клиентов по ВЭД соотношение компаний МСБ и крупного бизнеса сохраняется на уровне 70 и 30 процентов.

— Чем отличаются клиенты ВЭД из Москвы от клиентов из других регионов?

— Яна Глебко: В Москве требовательные и погруженные в ВЭД клиенты. Столичные импортеры и экспортеры выбирают не просто продукт или сервис, важна скорость и высокий уровень компетенций. При этом клиенты сегмента МСБ о многих продуктах и решениях знают в основном в теории: например, аккредитивная схема расчетов, хеджирование валютных рисков — и нечасто используют решения на практике. И здесь банк «Санкт-Петербург» выступает центром компетенций, помогая и объясняя клиентам, как использовать все доступные и наиболее актуальные инструменты ВЭД. Высокий уровень скорости поддерживается персональными менеджерами и функциональными интернет-сервисами.

Директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин / Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

— Почему клиент должен выбрать именно банк «Санкт-Петербург» в качестве партнера по ВЭД?

— Сергей Норицин: У нас есть три конкурентных преимущества: экспертиза, онлайн-среда и система «одного окна». ВЭД многогранна с точки зрения проектов — здесь и строительство, и онлайн-торговля, и многое другое, и у каждого проекта своя специфика — и законодательная, и географическая. Весь огромный опыт, накопленный банком в этой сфере, за последние два года мы трансформировали в одно консалтинговое подразделение. Именно оно занимается экспертизой — и отраслевой, и отдельными вопросами, например, валютного законодательства. У нас очень сильная команда специалистов. Клиент получает персонального менеджера, который понимает бизнес не только с точки зрения контрактов: он может решить целый комплекс вопросов. Второе преимущество — развитая и гибкая онлайн-среда. Мы предлагаем персонализированные решения для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. В личном кабинете банка можно онлайн увидеть все сопряженные процессы: контракты, сроки, платежи. Такой сервис позволяет, например, предупреждать нарушения валютного контроля, смотреть, как проходит платеж. Третье преимущество — правило «одного окна».

Проект «Консалтинг по ВЭД» нацелен на то, чтобы предоставить любому клиенту ответ на вопрос, который его беспокоит, независимо от того, связан ли он с последствиями пандемии или прохождением товаров на таможне. Таким образом, ВЭД для нас не просто часть валютных расчетов, а полноценный комплекс банковских и небанковских услуг.

— Какие конкурентные преимущества у банка в Москве?

— Яна Глебко: Наше преимущество — отраслевая специализация. И основное наше отличие состоит в том, что мы разбираемся, погружаемся в бизнес клиента, создаем уникальное обслуживание и отношения. Мы видим, что клиенты МСБ — участники ВЭД — обслуживаются в банках, где им доступна только часть инструментов, например только расчеты по международным контрактам, а чтобы получить, допустим, финансирование или застраховать валютные риски, нужно обойти несколько подразделений, собрать множество документов... В нашем банке другой подход — мы адаптируем линейку всех продуктов ВЭД для клиентов МСБ. И именно на этом банк делает особый акцент: создает центр компетенций с комплексным подходом. Это наше уникальное пространство ВЭД, которое позволяет глубоко оценить и изучить бизнес клиента и предложить подходящие именно ему инструменты.

— Что предлагал банк в качестве мер поддержки участникам ВЭД в разгар пандемии?

— Сергей Норицин: Пандемия породила огромное количество рисков для клиентов, ведущих ВЭД: это риски непоставок, риски, связанные с закрытием границ, с увеличением сроков поставок, с невозвратом авансов и так далее. Банк «Санкт-Петербург» успешно справился с этим вызовом. Мы, ни на минуту не останавливая ни один процесс и ни один платеж, организовали практически круглосуточную помощь клиентам, а весь документооборот максимально перевели в онлайн. При этом по срокам также старались соответствовать ожиданиям клиентов: платежи отправлялись буквально в течение нескольких часов.

Руководитель малого корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» в Москве Яна Глебко / Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Кроме того, вместе с Российским экспортным центром мы организовали информационную поддержку клиентов как в части нефинансового консалтинга, так и в части финансовых мер поддержки, таких как субсидирование процентных ставок по кредитам. И конечно, в рамках комплексной стратегии защиты клиента от рисков мы смогли предложить ряд банковских продуктов. Банк представил пакет риск-защиты: хеджирование валютных рисков, форвардные сделки, документарные операции. В совокупности эти меры позволяли клиенту гарантированно чувствовать себя уверенно в сложный период.

— Как привлекать клиентов — участников ВЭД в текущей ситуации, когда в мире идет очередной этап введения ограничительных мер по COVID-19?

— Сергей Норицин: Кризис — это всегда новые возможности. Глядя на наших клиентов и понимая, как они изменились, я думаю, что нашему бизнесу не страшны никакие дальнейшие события. Мы все перешли в онлайн, изменили формат встреч — от классических встреч с клиентами к консультациям по удаленным каналам связи. Это позволило увеличить количество таких консультаций и отвечать на дополнительные вопросы клиентов, проводить по три-четыре вебинара в неделю. Работа с определенной проблемой с помощью удаленных каналов связи увеличивает скорость решения и привлекает клиентов.

— Какие уникальные сервисы может предложить банк «Санкт-Петербург» московским клиентам?

— Яна Глебко: Москва — динамичный город, где скорость и мобильность решают многое, поэтому все наши сервисы мы перевели в онлайн-пространство с максимально персонализированными настройками/интерфейсом. Если какая-то часть запроса не вписывается в стандартные настройки, мы разрабатываем уникальные, специально для каждого клиента комплексные решения, что особенно важно для малого и среднего бизнеса. Как правило, такого подхода в банках для данного сегмента клиентов нет. Мы готовы растить импортеров и экспортеров, обучая, развивая и предлагая расширенные опции. Хотелось бы отметить, что для многих клиентов мы стали основным банком по операциям ВЭД. Мы не останавливаемся на достигнутом, собираем и ценим обратную связь от клиентов. Приведу отзыв компании «10 МЕД» — она выбрала банк «Санкт-Петербург» в период пандемии: по словам ее представителей, банк индивидуально относится к каждому клиенту и стремится решить любой его вопрос, минимизируя риски неплатежей, штрафов и разногласий с контрагентами при работе на внешних рынках.

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