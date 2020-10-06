Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Возможна ли ВЭД онлайн: как сегодня работать экспортерам и импортерам
Фото: freepik.com

Возможна ли ВЭД онлайн: как сегодня работать экспортерам и импортерам

Оксана Краснова

Экономика

Этой весной с началом пандемии коронавируса столичному бизнесу удалось быстро адаптироваться к новым условиям, опираясь на помощь города и банков. Одним из финансовых учреждений, поддержавших своих клиентов в непростой ситуации, был банк «Санкт-Петербург».

Первый филиал в Москве он открыл более 20 лет назад. Возобновившийся в мире рост заболеваемости коронавирусом заставляет ряд компаний, прежде всего — малого и среднего бизнеса, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), беспокоиться, не останутся ли они один на один с проблемами. Ни в коем случае, считают эксперты банка «Санкт-Петербург», если перевести ВЭД в онлайн. О цифровой ВЭД и поддержке клиентов «Вечерней Москве» рассказывают Сергей Норицин, директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург», и Яна Глебко, руководитель малого корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» в Москве.

— В 2020 году банк «Санкт-Петербург» объявил ВЭД драйвером развития корпоративного бизнеса. Какое место ВЭД занимает сейчас в корпоративном бизнесе банка?

— Сергей Норицин: На текущий момент в выручке банка корпоративный бизнес составляет около 50 процентов. В структуре выручки корпоративного бизнеса ВЭД в среднем занимает более 10 процентов. В рамках утвержденной стратегии банка ВЭД с 2018-го является приоритетным вектором для роста и остается частью стратегии банка на ближайшие три года.

— Какое место занимает Москва в ВЭД банка?

— Яна Глебко: В развитии ВЭД банк «Санкт-Петербург» переориентировался на регионы, и Москва является флагманом этого развития. С начала прошлого года в Москве мы отходим от привычного формата бизнеса, который фокусировался только на крупном сегменте, и начинаем активно развиваться как универсальный банк, представляя весть спектр услуг компаниям малого и среднего бизнеса. Это и классические банковские предложения, и уникальные решения в рамках внешнеэкономической деятельности. Сегодня среди наших клиентов по ВЭД соотношение компаний МСБ и крупного бизнеса сохраняется на уровне 70 и 30 процентов.

— Чем отличаются клиенты ВЭД из Москвы от клиентов из других регионов?

— Яна Глебко: В Москве требовательные и погруженные в ВЭД клиенты. Столичные импортеры и экспортеры выбирают не просто продукт или сервис, важна скорость и высокий уровень компетенций. При этом клиенты сегмента МСБ о многих продуктах и решениях знают в основном в теории: например, аккредитивная схема расчетов, хеджирование валютных рисков — и нечасто используют решения на практике. И здесь банк «Санкт-Петербург» выступает центром компетенций, помогая и объясняя клиентам, как использовать все доступные и наиболее актуальные инструменты ВЭД. Высокий уровень скорости поддерживается персональными менеджерами и функциональными интернет-сервисами.

Возможна ли ВЭД онлайн: как сегодня работать экспортерам и импортерамДиректор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин / Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

— Почему клиент должен выбрать именно банк «Санкт-Петербург» в качестве партнера по ВЭД?

— Сергей Норицин: У нас есть три конкурентных преимущества: экспертиза, онлайн-среда и система «одного окна». ВЭД многогранна с точки зрения проектов — здесь и строительство, и онлайн-торговля, и многое другое, и у каждого проекта своя специфика — и законодательная, и географическая. Весь огромный опыт, накопленный банком в этой сфере, за последние два года мы трансформировали в одно консалтинговое подразделение. Именно оно занимается экспертизой — и отраслевой, и отдельными вопросами, например, валютного законодательства. У нас очень сильная команда специалистов. Клиент получает персонального менеджера, который понимает бизнес не только с точки зрения контрактов: он может решить целый комплекс вопросов. Второе преимущество — развитая и гибкая онлайн-среда. Мы предлагаем персонализированные решения для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. В личном кабинете банка можно онлайн увидеть все сопряженные процессы: контракты, сроки, платежи. Такой сервис позволяет, например, предупреждать нарушения валютного контроля, смотреть, как проходит платеж. Третье преимущество — правило «одного окна».

Проект «Консалтинг по ВЭД» нацелен на то, чтобы предоставить любому клиенту ответ на вопрос, который его беспокоит, независимо от того, связан ли он с последствиями пандемии или прохождением товаров на таможне. Таким образом, ВЭД для нас не просто часть валютных расчетов, а полноценный комплекс банковских и небанковских услуг.

— Какие конкурентные преимущества у банка в Москве?

— Яна Глебко: Наше преимущество — отраслевая специализация. И основное наше отличие состоит в том, что мы разбираемся, погружаемся в бизнес клиента, создаем уникальное обслуживание и отношения. Мы видим, что клиенты МСБ — участники ВЭД — обслуживаются в банках, где им доступна только часть инструментов, например только расчеты по международным контрактам, а чтобы получить, допустим, финансирование или застраховать валютные риски, нужно обойти несколько подразделений, собрать множество документов... В нашем банке другой подход — мы адаптируем линейку всех продуктов ВЭД для клиентов МСБ. И именно на этом банк делает особый акцент: создает центр компетенций с комплексным подходом. Это наше уникальное пространство ВЭД, которое позволяет глубоко оценить и изучить бизнес клиента и предложить подходящие именно ему инструменты.

— Что предлагал банк в качестве мер поддержки участникам ВЭД в разгар пандемии?

— Сергей Норицин: Пандемия породила огромное количество рисков для клиентов, ведущих ВЭД: это риски непоставок, риски, связанные с закрытием границ, с увеличением сроков поставок, с невозвратом авансов и так далее. Банк «Санкт-Петербург» успешно справился с этим вызовом. Мы, ни на минуту не останавливая ни один процесс и ни один платеж, организовали практически круглосуточную помощь клиентам, а весь документооборот максимально перевели в онлайн. При этом по срокам также старались соответствовать ожиданиям клиентов: платежи отправлялись буквально в течение нескольких часов.

Возможна ли ВЭД онлайн: как сегодня работать экспортерам и импортерамРуководитель малого корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» в Москве Яна Глебко / Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Кроме того, вместе с Российским экспортным центром мы организовали информационную поддержку клиентов как в части нефинансового консалтинга, так и в части финансовых мер поддержки, таких как субсидирование процентных ставок по кредитам. И конечно, в рамках комплексной стратегии защиты клиента от рисков мы смогли предложить ряд банковских продуктов. Банк представил пакет риск-защиты: хеджирование валютных рисков, форвардные сделки, документарные операции. В совокупности эти меры позволяли клиенту гарантированно чувствовать себя уверенно в сложный период.

— Как привлекать клиентов — участников ВЭД в текущей ситуации, когда в мире идет очередной этап введения ограничительных мер по COVID-19?

— Сергей Норицин: Кризис — это всегда новые возможности. Глядя на наших клиентов и понимая, как они изменились, я думаю, что нашему бизнесу не страшны никакие дальнейшие события. Мы все перешли в онлайн, изменили формат встреч — от классических встреч с клиентами к консультациям по удаленным каналам связи. Это позволило увеличить количество таких консультаций и отвечать на дополнительные вопросы клиентов, проводить по три-четыре вебинара в неделю. Работа с определенной проблемой с помощью удаленных каналов связи увеличивает скорость решения и привлекает клиентов.

— Какие уникальные сервисы может предложить банк «Санкт-Петербург» московским клиентам?

— Яна Глебко: Москва — динамичный город, где скорость и мобильность решают многое, поэтому все наши сервисы мы перевели в онлайн-пространство с максимально персонализированными настройками/интерфейсом. Если какая-то часть запроса не вписывается в стандартные настройки, мы разрабатываем уникальные, специально для каждого клиента комплексные решения, что особенно важно для малого и среднего бизнеса. Как правило, такого подхода в банках для данного сегмента клиентов нет. Мы готовы растить импортеров и экспортеров, обучая, развивая и предлагая расширенные опции. Хотелось бы отметить, что для многих клиентов мы стали основным банком по операциям ВЭД. Мы не останавливаемся на достигнутом, собираем и ценим обратную связь от клиентов. Приведу отзыв компании «10 МЕД» — она выбрала банк «Санкт-Петербург» в период пандемии: по словам ее представителей, банк индивидуально относится к каждому клиенту и стремится решить любой его вопрос, минимизируя риски неплатежей, штрафов и разногласий с контрагентами при работе на внешних рынках.

Читайте также: Офисные работники остались дома

банкибизнеспандемия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Все мнения
О проекте