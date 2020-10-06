Офисные работники остались дома

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Порядка двух миллионов человек со вчерашнего дня перешли на дистанционную работу.

Столичные власти дали следующие рекомендации: почти треть работников должна уйти на удаленку. А лучше — половина коллектива. Как разъяснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, речь идет в первую очередь об офисных сотрудниках.

— Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30 процентов численности штата на удаленную работу, — сообщил он. — Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу.

Заммэра добавил, что на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на местах. При этом, по его словам, от вводимых мер столичная промышленность не пострадает.

— Когда говорим про промышленные предприятия, особенно производства непрерывного цикла, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа — необходимо присутствие на месте, — продолжил глава экономического комплекса столичной мэрии. — Конечно, на такие производства это ограничение распространяться не будет.

Ограничительные меры не затронут также строительство, особенно сооружение новых 30 станций столичной подземки, дорог, домов по программе реновации. Большинство таких работ как раз относится к непрерывному циклу.

Заммэра также отметил, что столичные власти рекомендовали москвичам старше 65 лет ограничить контакты и передвижение по городу. Как отметил Владимир Ефимов, в городе примерно два миллиона пожилых.

— Если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний, — сказал он.

Также заместитель мэра столицы сообщил, что половина сотрудников столичной мэрии со вчерашнего дня перешла на удаленную работу.

— В правительстве Москвы мы поступили точно так же — с понедельника у нас половина сотрудников работает удаленно, — отметил он.

По словам Владимира Ефимова, такая практика некоторое время назад уже показала свою эффективность. 30 процентов своих сотрудников столичные руководители должны перевести на удаленную работу, чтобы сдержать рост пандемии.

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