Горожане пожилого возраста рисуют и занимаются гимнастикой онлайн

Москвичи Татьяна и Геннадий Зеленских с весны стараются как можно реже выходить из дома, но продолжают вести активный образ жизни — занимаются спортом и рукоделием / Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Программа «Московское долголетие» вновь перешла в онлайн-формат. В понедельник, 5 октября, «Вечерняя Москва» узнала, как будут проходить занятия для старшего поколения.

В августе тысячи участников программы радовались возобновлению занятий на свежем воздухе. Во дворах, скверах и парках проходили тренировки по танцам, настольному теннису, йоге, гимнастике, на занятия приходили общаться и делиться новостями. Но коронавирус вновь внес коррективы в работу «Московского долголетия». Количество заболевших в столице растет, поэтому москвичам старше 65 лет рекомендовали оставаться дома.

Тем не менее скучать участникам программы не придется. Для них организованы дистанционные занятия по английскому языку, гимнастике, рисованию и многим другим направлениям. Сегодня 241 партнер проекта предлагает его участникам занятия в 907 онлайн-группах. Этими возможностями уже воспользовались 50 тысяч москвичей.

Надежда и Олег Харламовы посещают занятия второй год.

— Благодаря программе «Московское долголетие» мы почувствовали себя увереннее. Я всю жизнь мечтала петь, и эта программа дала мне возможность осуществить свою мечту, — рассказала Надежда Харламова. — Сейчас, поскольку все закрылось, нам предложили занятия онлайн, и мы очень довольны таким форматом.

Москвичка Анжелика Коршунова является участницей проекта с начала его существования. Женщина увлеклась живописью, сейчас занимается ею онлайн. А во время действия режима самоизоляции посещала уроки по шести направлениям — это 12 часов в неделю.

— Самоизоляция меня не пугает, потому что «Московское долголетие» дает нам возможность быть вовлеченными в активный ритм жизни, быть всегда на связи с друзьями, с педагогами, узнавать что-то новое и не чувствовать себя изолированными от общества, — отметила Анжелика Коршунова.

Пенсионерка надеется, что программа будет существовать как можно дольше.

СПРАВКА

В начале 2020 года программа «Московское долголетие» достигла максимальных показателей популярности. В кружках и секциях занимались более 215 тысяч человек. К программе присоединились 980 государственных и 460 негосударственных организаций образования, спорта и досуга. Также для представителей старшего поколения в онлайн-формате работают клубные пространства «Мой социальный центр».

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