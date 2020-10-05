Опыт врачей позволяет им действовать уверенно

Андрей Тяжельников / Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

За последние дни более трех тысяч новых заболевших выявляется в Москве каждый день. О текущей ситуации в Москве «Вечерней Москве» рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы.

— Какова сейчас ситуация в городе?

— К сожалению, коронавирус по-прежнему остается большой угрозой. Весной и летом были предприняты масштабные усилия в борьбе с инфекцией. Мы ожидали, что осенью будет рост. Он объясняется сезонным ростом инфекционных заболеваний, к которым в том числе относится и коронавирус.

Приходится констатировать, что количество заболевших коронавирусной инфекцией растет тревожными темпами. Увеличилось число тех, кому незамедлительно требуется госпитализация, в том числе в тяжелом состоянии. Основной контингент, люди из группы риска — пожилые и пациенты с хроническими заболеваниями. Растет и число заболевших коронавирусом детей.

Они более активны, не так ответственно относятся к мерам защиты. Тут важно со стороны родителей объяснить необходимость носить маски, соблюдать дистанцию и, конечно, во время каникул не ходить в торговые центры без надобности. Дети болеют бессимптомно — это большой риск для жителей старшего возраста, которые могут от них заразиться.

Каждый сезон мы заблаговременно начинаем вакцинацию от гриппа, чтобы к пику его распространения у людей выработался иммунитет. В этом году вакцинация приобретает еще большую актуальность. Если ослабленный гриппом человек заразится еще и коронавирусом, могут быть высокие риски для жизни.

— А выросла ли нагрузка на поликлиники?

— Нагрузка увеличивается каждую осень, но с учетом новой коронавирусной инфекции, конечно, выросла обращаемость в поликлиники. Все необходимое для работы в этих условиях у нас есть: достаточный запас защитных средств у врачей, усилены лаборатории для взятия анализов, отработаны регламенты госпитализации в стационары в сложных случаях. Наши врачи уже накопили опыт диагностики и лечения — коронавирусной инфекции, действуют уверенно и оперативно. Также увеличилась нагрузка на работников медицинской помощи на дому. Главной и важной помощи мы ждем от жителей города — в том, чтобы они максимально обезопасили себя и не становились нашими пациентами.

— Как обезопасить себя?

— Нужно усиленно соблюдать меры предосторожности: носить маски, тщательно соблюдать правила гигиены. Важно ограничить контакты, изолировать пожилых родственников, не ходить в гости и не встречаться большими компаниями, если есть возможность — перейти на удаленный режим работы.

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