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Фитнес-тренер объяснила, как связаны осанка и красота лица
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Фитнес-тренер объяснила, как связаны осанка и красота лица

Захар Чайченко

Здоровье

Тренер по лицевому фитнесу Дарья Седунова объяснила, что молодость и красота лица начинаются со спины, а если быть точнее, с ровной и красивой осанки.

— Первое впечатление вы производите не морщинами на вашем лице и даже не выражением лица, — заявила Седунова.

С ее слов, именно ровная спина является залогом красоты и здоровой жизни, передает 5-tv.ru.

Тренер по фитнесу также поделилась простым упражнением, способным помочь укреплению осанки. Встав с утра, вам нужно упереться в дверной проем и повиснуть там на несколько минут. Данное положение раскроет грудную клетку. Кроме того, это поможет телу запомнить положение, в котором оно должно находиться всегда. По словам эксперта, подбородок нужно стараться держать параллельно полу, а макушку при этом следует тянуть вниз.

Также для проверки спины на ровность подойдет упражнение с книгой на голове, которая упадет на пол в том случае, если вы немного округлите спину, либо вас перекосит в неправильную сторону, заключила Седунова.

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