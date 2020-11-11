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Офтальмолог рассказал, какие виды спорта способствуют улучшению зрения
Фото: pixabay.com

Офтальмолог рассказал, какие виды спорта способствуют улучшению зрения

Захар Чайченко

Здоровье

Кандидат медицинских наук, офтальмолог Эльдар Салихов сообщил, что для того, чтобы улучшить свое зрение, необходимо заниматься теми видами спорта, в которых нужно следить за быстро перемещающимися предметами. Поэтому теннис, пинг-понг или бадминтон станут прекрасным тренажером не только для здоровья, но и для глаз.

По словам врача, данные виды спорта улучшают кровообращение, в связи с чем в организме человека осуществляется непрекращающееся питание органов и тканей кислородом, а также другими необходимыми веществами.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что проблемы со зрением могут привести к нарушению осанки. Салихов уточнил, что это связано с низким наклоном головы у всех сутулящихся людей, который вызывает нарушение аккомодации и прогрессии близорукости. Неестественная поза тела напрямую связана с позвоночником, искривляя его. Искривление, в свою очередь, нарушает кровообращение и ведет к смещению внутренних органов, нарушая их естественные функции. Из-за смещения позвонков в шейном и грудном отделах возникают проблемы с кровоснабжением головного мозга, как следствие - ухудшается ваше зрение, передает агентство городских новостей «Москва».

В заключение эксперт напомнил, что для того, чтобы сохранить глаза в порядке, читать и писать нужно только при хорошем освещении, отказавшись от привычки читать лежа или в транспорте. При работе с монитором компьютера расстояние от него до глаз должно быть не менее 50-60 сантиметров.

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