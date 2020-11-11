Офтальмолог рассказал, какие виды спорта способствуют улучшению зрения

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Кандидат медицинских наук, офтальмолог Эльдар Салихов сообщил, что для того, чтобы улучшить свое зрение, необходимо заниматься теми видами спорта, в которых нужно следить за быстро перемещающимися предметами. Поэтому теннис, пинг-понг или бадминтон станут прекрасным тренажером не только для здоровья, но и для глаз.

По словам врача, данные виды спорта улучшают кровообращение, в связи с чем в организме человека осуществляется непрекращающееся питание органов и тканей кислородом, а также другими необходимыми веществами.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что проблемы со зрением могут привести к нарушению осанки. Салихов уточнил, что это связано с низким наклоном головы у всех сутулящихся людей, который вызывает нарушение аккомодации и прогрессии близорукости. Неестественная поза тела напрямую связана с позвоночником, искривляя его. Искривление, в свою очередь, нарушает кровообращение и ведет к смещению внутренних органов, нарушая их естественные функции. Из-за смещения позвонков в шейном и грудном отделах возникают проблемы с кровоснабжением головного мозга, как следствие - ухудшается ваше зрение, передает агентство городских новостей «Москва».

В заключение эксперт напомнил, что для того, чтобы сохранить глаза в порядке, читать и писать нужно только при хорошем освещении, отказавшись от привычки читать лежа или в транспорте. При работе с монитором компьютера расстояние от него до глаз должно быть не менее 50-60 сантиметров.

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