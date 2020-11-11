«У меня в животе железная сетка»: актриса Кравченко заявила, что не может родить

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актриса и резидент Comedy Woman Мария Кравченко рассказала, что больше не может родить ребенка. По ее словам, у нее ранее родился недоношенный ребенок, она попала в реанимацию.

— Обычно дети после рождения кричат, моя не закричала, она отказалась дышать. Ты лежишь и не понимаешь... легкие не раскрылись до конца, врачи сказали кучу диагнозов. Ты не понимаешь, куда себя девать, стресс был большой, у меня сразу пропало молоко, — отметила актриса.

Кравченко отметила, что ее ребенку нельзя было делать прививку, но лечащий врач сделал прививку и в четыре месяца дочь перестала держать голову. Сейчас ребенок здоров, но актриса больше не хочет рожать:

— Мне кажется, любая женщина не захотела бы. Я не могла спать, мне казалось, что внутри меня слон. Никакое это не чудо, это ад. У меня большой диастаз после беременности, меня зашили всю. В животе стоит железная сетка, я могу забеременеть, но выносить комфортно не смогу. Сама выносить и родить я не могу, — пояснила Кравченко, добавив, что она не хочет детей.

Интервью опубликовано на Youtube-канале «Эмпатия Манучи».

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