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«Родила и сама себе удивляюсь»: Гузеева опубликовала трогательное фото с детьми
Фото: YouTube.com / Красный квадрат

«Родила и сама себе удивляюсь»: Гузеева опубликовала трогательное фото с детьми

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась с подписчиками трогательной фотографией своих детей. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

Звезда запечатлела 28-летнего сына Георгия и 20-летнюю Ольгу. Они находятся в домашней обстановке. Девушка подняла ногу, чтобы сравнить ее с ногой старшего брата, который отдыхал на диване.

— Вот эти вместе взятые 85-й размер я родила и сама себе удивляюсь! Идите, бегите, летите — я всегда рядом! Будьте собой, сохраните себя, будьте счастливы и живите с удовольствием — я рядом, — написала Гузеева.

Фанатов растрогало фото детей ведущей программы «Давай поженимся», они прокомментировали снимок.

«Прелесть какая!»; «Дочь и сын — это счастье! Здоровья всем и удачи в жизни!»; «Все слова настоящей матери! Обеими руками солидарна, также говорю и думаю», — отметили фолловеры.

Ранее дочь Гузеевой рассказала, почему ей не нравится стандартная женская красота.

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Лариса Гузеевадетифото
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