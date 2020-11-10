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«Бесовщина»: Пригожин заявил, что экс-супруг Валерии строит козни певице
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Бесовщина»: Пригожин заявил, что экс-супруг Валерии строит козни певице

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на поведение бывшего мужа певицы Валерии Александра Шульгина. Этим он поделился в эфире программы «Однажды» на телеканале НТВ.

По его словам, экс-супруг исполнительницы постоянно строит певице козни. Шульгин часто мешает выступлениям звезды, потому что права на ее многие песни по-прежнему принадлежат ему.

Как отметил Пригожин, когда-то бывший муж Валерии оставил ее одну с тремя детьми и забрал у нее 25 миллионов долларов. Звезда не получила ни копейки от экс-супруга.

Продюсер потребовал, чтобы Шульгин соглашался с любыми выступлениями певицы и выставлял те же цены, что и другим.

— Иначе это бесовщина какая-то, — заключил Пригожин.

Ранее он поддержал Примадонну в решении не пускать на новогоднее шоу «Голубой огонек» в 2020 году телеведущую проекта «Дом-2» и певицу Ольгу Бузову.

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Иосиф Пригожинпевица Валериябывший муж
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