«Была фриком»: Дочь Гузеевой призналась, что ей не по нраву идеалы женской красоты

Бухарова сообщила о своем недуге в начале ноября / Фото: Instagram (@sashaslr)

Дочь российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова любит эпатажные поступки, необычные наряды и порой шокирует подписчиков обнаженными снимками. Звездная дочь рассказала, почему ей так сильно не нравится стандартная женская красота.

— В 12 лет я ходила с бритой башкой. Все мои подружки были суперфеминными и суперклассными, носили длинные волосы и юбки. Я отказывалась это делать и даже дралась со своей мамой, потому что не хотела так выглядеть. Я была фриком. Но мне было комфортно, — призналась Бухарова

Кроме того, Ольга рассказала, что является сторонницей бодипозитивного движения и признается, что редко бреется. По словам дочери Гузеевой, она считает, что вместо этого занятия, оно могла бы потратить время куда более интересным способом, передает газета «Собеседник».

Сама Лариса Гузеева стала относиться к нестандартному поведению дочери более снисходительно. В своем Instagram-аккаунте она разместила фотографию своего ребенка в хэллоуинском наряде и сделала вывод о том, что к «причудам» детей нужно относиться спокойнее и не отвечать на них сплошными запретами.

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