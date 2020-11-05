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«Была фриком»: Дочь Гузеевой призналась, что ей не по нраву идеалы женской красоты
Бухарова сообщила о своем недуге в начале ноября / Фото: Instagram (@sashaslr)

«Была фриком»: Дочь Гузеевой призналась, что ей не по нраву идеалы женской красоты

Захар Чайченко

Звезды

Дочь российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова любит эпатажные поступки, необычные наряды и порой шокирует подписчиков обнаженными снимками. Звездная дочь рассказала, почему ей так сильно не нравится стандартная женская красота.

— В 12 лет я ходила с бритой башкой. Все мои подружки были суперфеминными и суперклассными, носили длинные волосы и юбки. Я отказывалась это делать и даже дралась со своей мамой, потому что не хотела так выглядеть. Я была фриком. Но мне было комфортно, — призналась Бухарова

Кроме того, Ольга рассказала, что является сторонницей бодипозитивного движения и признается, что редко бреется. По словам дочери Гузеевой, она считает, что вместо этого занятия, оно могла бы потратить время куда более интересным способом, передает газета «Собеседник».

Сама Лариса Гузеева стала относиться к нестандартному поведению дочери более снисходительно. В своем Instagram-аккаунте она разместила фотографию своего ребенка в хэллоуинском наряде и сделала вывод о том, что к «причудам» детей нужно относиться спокойнее и не отвечать на них сплошными запретами.

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Знаете, что я заметила: когда детям бесконечное нельзя, вынос мозга, нравоучения и идиотские, бессмысленные рамки, они в свои 50 лет, освободившись от родителей и мужей, начинают носить мини,чулки в сетку и мешают молодым отмечать дурацкие праздники 🙄поэтому пусть будет всё в своё время. 🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️ И пусть нам всем будет счастье!🥂🌺🍁🍂🍯🌻✨🍯 дочкин Инстаграм @newdecada

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

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дочьЛариса Гузеевабодипозитив
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