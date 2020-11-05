«Были осложнения»: МакSим объяснила, из-за чего так долго не появлялась на сцене

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Российская певица МакSим в эфире телепрограммы «Судьба человека» объяснила, почему пропала со сцены. Исчезновение артистки породило немало самых разных слухов.

— Я попала в серьезную аварию и пролежала в больнице два месяца. Лечилась за границей, потом в России. Были серьезные повреждения внутренних органов. Я сильно поправилась — на 15 килограммов. Мне нельзя было двигаться. Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Жуткие боли. Я просто не могла выходить на сцену. И я на время покинула сцену, — разоткровенничалась МакSим.

Кроме того, звезда рассказала, что причиной ее ухода стала не только авария, но и другие обстоятельства, изменившие ее жизнь. Певица подчеркнула, что в это время слухи продолжали накапливаться, а в материалах СМИ всплывало огромное количество фейковых новостей.

Сильную поддержку, по словам МакSим, ей оказали спортсмены, в частности болельщики московского «Спартака». Как известно, композиция «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном красно-белых. Артистка отметила, что «фанаты рьяно взялись за спасение ее репутации».

МакSим стала популярной после выхода альбома «Трудный возраст» в 2006 году. Через год она была признана самой коммерчески успешной певицей в России. В феврале 2020 года МакSим приостановила свои выступления на сцене на неопределенный срок.

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