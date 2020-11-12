Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов

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Первый президент республики Бурятия, который был на посту с 1994 по 2007 год, Леонид Потапов скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в правительстве страны в четверг, 12 ноября.

— Леонид Васильевич Потапов скончался, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что была создана специальная комиссия по организации похорон, родственники получат всю необходимую помощь.

На сайте кабмина республики опубликовали соболезнование в связи с кончиной Леонида Потапова. В нем говорится, что первый президент Бурятии посвятил республике свою жизнь. За время своей работы он добился развития страны по всем направлениям, а после сложения полномочий президента продолжал трудиться на благо государства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минздраве, ранее Потапова госпитализировали с коронавирусом.

Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в поселке Уакит в Бурятии. Он занимал посты первого секретаря Бурятского обкома партии, председателя Верховного Совета Бурятской АССР. В 1994 году Потапов победил на выборах и стал первым президентом Бурятии. После сложения полномочий в 2007 году он работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.