Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов

Виктория Родимкина

Общество

Первый президент республики Бурятия, который был на посту с 1994 по 2007 год, Леонид Потапов скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в правительстве страны в четверг, 12 ноября.

— Леонид Васильевич Потапов скончался, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что была создана специальная комиссия по организации похорон, родственники получат всю необходимую помощь.

На сайте кабмина республики опубликовали соболезнование в связи с кончиной Леонида Потапова. В нем говорится, что первый президент Бурятии посвятил республике свою жизнь. За время своей работы он добился развития страны по всем направлениям, а после сложения полномочий президента продолжал трудиться на благо государства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минздраве, ранее Потапова госпитализировали с коронавирусом.

Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в поселке Уакит в Бурятии. Он занимал посты первого секретаря Бурятского обкома партии, председателя Верховного Совета Бурятской АССР. В 1994 году Потапов победил на выборах и стал первым президентом Бурятии. После сложения полномочий в 2007 году он работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.

смертьБурятияпрезиденты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте