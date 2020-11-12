Названы средства для облегчения состояния при пневмонии

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Эфирные масла и имбирь могут помочь при пневмонии. Народные рецепты не гарантируют выздоровление, но способны убрать тяжелое течение заболевания.

Бороться с патогенами дыхательных путей при пневмонии можно с помощью эфирных масел гвоздики, тимьяна и коры корицы. Масло рекомендуют добавлять в емкость с горячей водой и вдыхать оттуда пар до остывания жидкости. Облегчить болевые симптомы в груди также поможет пар. Например, из ванной комнаты.

Для улучшения состояния больные пневмонией также могут попробовать употреблять разные напитки. Среди них — травяной чай, чай с куркумой, отваренный имбирь или обычная теплая вода. Боль в горле облегчает теплый суп, а с микробами помогает бороться ложка меда на ночь, передает «МедикФорум».

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