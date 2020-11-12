«Катя не выдержала»: Солнцев рассказал о проблемах жены после съемок в шоу

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Российский шоумен Гоген Солнцев рассказал подробности о съемках в ток-шоу. По его словам, регулярные эфиры с обсуждением его личной жизни с Екатериной Терешкович принесли ему славу и высокие гонорары. Однако у его жены начались проблемы, она перестала отличать реальную жизнь от съемочного процесса.

— Началось все с того, что в СМИ начали писать о браке. Позвонили с телеканала и спросили, не хочу ли я рассказать. Я согласился, но сказал, что мы в свадебном путешествии. Мы приняли решение, что готовы принять съемочную группу на Кипре. И мы погрязли. Это стало интересно смотреть зрителям. Отчасти деструктив в нашу семью внесло общественное внимание: оно помешало, стало довлеть. Если я мог держать удар, то Катя не выдержала — начались большие проблемы, — заявил Солнцев.

По его словам, контрактов на несколько программ вперед не было. Съемочная группа приезжала к ним в дом и снимала бытовые ссоры. Солнцев считает, что на их примере многие семьи могли бы научиться, «как надо, а как не надо».

— У Кати все перемешалось, она не поняла, где жизнь, где надо играть. Она постоянно видела камеры, которые за ней следят. Это потом врачи скажут, что начали сужаться сосуды головного мозга, — заявил Солнцев.

Видео опубликовано на YouTube.

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