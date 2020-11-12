Александр Овечкин назвал любимых российских исполнителей

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал гостем YouTube-программы «Сычев подкаст и Денис Казанский». В ходе выпуска спортсмен рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

Хоккеист отметил, что из зарубежных артистов ему нравятся рэперы Eminem и 2Pac. В список любимых российских исполнителей Овечкина попали рэперы Гуф, Кравц и Баста, а также Ольга Бузова.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он является капитаном команды. Всего в НХЛ Овечкин забросил 706 шайб. Российский нападающий занимает восьмое место по этому показателю в истории лиги.

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