Названы четыре причины, по которым мужчина в отношениях ищет общения на стороне

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Писатель и коуч Павел Раков объяснил, почему многие мужчины продолжают посещать сайты знакомств, будучи в постоянных отношениях. По его словам, есть четыре причины, которые объясняют подобное поведение, причем дело может быть вовсе не в женщине.

Во-первых, мужчина может быть просто не готов к серьезным отношениям — например, он не планирует быть верным и преданным супругом в будущем. Такой избранник не ценит эти отношения и не боится потерять женщину.

— Тогда — бежать и бежать как можно скорее из отношений, — посоветовал эксперт.

По его словам, в этом случае расставание неминуемо, но важно сделать это спокойно и сохранить собственное достоинство.

Во-вторых, мужчине может не хватать общения. Бывают случаи, когда у пары недостаточно общих тем для обсуждения и нет желания проводить как можно больше времени вместе. Рано или поздно мужчине станет скучно в таких отношениях.

— Узнайте, о чем любит говорить ваш мужчина. Бизнес, политика, здоровье — вот основные темы разговоров успешных мужчин, — пояснил Раков.

В-третьих, мужчине может не хватать признания. Иногда женщины воспринимают любые достижения своего избранника как должное, из-за чего он может терять мотивацию. Писатель посоветовал девушкам научиться вдохновлять своего мужчину.

Наконец, представители сильного пола могут проводить время на сайтах знакомств из-за проблем с интимной близостью в своих текущих отношениях. В этом случае Раков порекомендовал флиртовать со своим возлюбленным, чтобы подогреть его интерес.

Специалист добавил, что над проблемами в отношениях нужно работать. Однако, по его словам, иногда, когда мужчина ведет себя так, будто женщина ему не интересна, вероятно, так и есть, сообщает Пятый канал.

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