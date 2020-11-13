СМИ сообщили о ЧП с самолетом в новосибирском аэропорту Толмачево

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В пятницу утром, 13 ноября, в новосибирском аэропорту Толмачево произошло ЧП. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его данным, самолет Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Утверждается, что борт принадлежит компании «Волга-Днепр».

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Другие детали происшествия не приводятся.

В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет. Там также добавили, что в данный момент работает комиссия, причины произошедшего выясняются.

Согласно информации СМИ, пилот воздушного судно решил вернуться в авиагавань из-за отказа радиосвязи и проблем с двумя двигателями. Лайнер должен был вылететь в Вену. На борту было 14 человек. После инцидента самолет оказался поврежден — у него разрушились шасси и, частично, крылья.

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