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СМИ сообщили о ЧП с самолетом в новосибирском аэропорту Толмачево
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала T24

СМИ сообщили о ЧП с самолетом в новосибирском аэропорту Толмачево

Ростислав Зубков

Происшествия

В пятницу утром, 13 ноября, в новосибирском аэропорту Толмачево произошло ЧП. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его данным, самолет Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Утверждается, что борт принадлежит компании «Волга-Днепр».

Видео: Telegram-канал LIFE SHOT

Другие детали происшествия не приводятся.

В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет. Там также добавили, что в данный момент работает комиссия, причины произошедшего выясняются.

Согласно информации СМИ, пилот воздушного судно решил вернуться в авиагавань из-за отказа радиосвязи и проблем с двумя двигателями. Лайнер должен был вылететь в Вену. На борту было 14 человек. После инцидента самолет оказался поврежден — у него разрушились шасси и, частично, крылья.

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